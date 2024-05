Delhi Weather: दिल्ली में भीषण गर्मी से मचा हाहाकार, तापमान 49 डिग्री पर बरकरार; IMD ने मानसून को लेकर दी गुड न्यूज

मौसम विभाग का कहना था कि शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं लू चल सकती है। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने, गर्जन वाले बादल बनने, धूल भरी आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है।

Advance of Southwest Monsoon: The Southwest Monsoon has advanced into the remaining parts of the northeast Bay of Bengal and some parts of the northwest Bay of Bengal, remaining parts of Tripura, Meghalaya, Assam and most parts of Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim: IMD pic.twitter.com/t4Mw77mRmn— ANI (@ANI) May 31, 2024