Delhi Weather Report: नौ साल में सबसे साफ रहा जून का महीना, अषाढ़ में जमकर बरसे बादल; पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Delhi Weather Report: नौ साल में सबसे साफ रहा जून का महीना, अषाढ़ में जमकर बरसे बादल

नई दिल्ली, संजीव गुप्ता। मानसून और प्री मानसून की वर्षा से सराबोर रहने वाला जून अबकी बार नौ साल का सबसे साफ माह भी रहा है। 2015 से 2023 के दौरान पहली बार इस महीने में दिल्ली वासियों को 90 प्रतिशत दिनों में बिल्कुल स्वच्छ हवा में खुलकर सांस लेने का मौका मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नौ साल के दौरान इस जून में पहली बार आठ दिन ''संतोषजनक'' श्रेणी की हवा रही है। ''खराब'' श्रेणी के दिन महज तीन रहे हैं जबकि बृहस्पतिवार (29 जून तक) तक 18 दिन ''मध्यम'' श्रेणी वाले रहे हैं। जून महीने के अंतिम दिन शुक्रवार को भी हवा के ''मध्यम'' श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। मालूम हो कि 2020 में कोरोना काल के दौरान भी जून में ''संतोषजनक'' श्रेणी के केवल छह दिन ही मिले थे। पीछे मुड़कर देखें तो जून 2022 में ''खराब'' श्रेणी के दिन 10 जबकि ''बहुत खराब'' श्रेणी के तीन दर्ज हुए थे। इसी तरह ''मध्यम'' श्रेणी के दिन 13 और ''संतोषजनक'' श्रेणी के चार दिन दर्ज किए गए थे। जून 2021 में ''संतोषजनक'' श्रेणी के दिन पांच जबकि ''मध्यम'' श्रेणी के 19 थे। ''खराब'' श्रेणी की हवा चार एवं ''बहुत खराब'' श्रेणी की एक ही दिन रही थी। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस बार पहले प्री मानसून और जल्दी आ गए मानसून की वर्षा ने हवा साफ करने में बड़ा योगदान दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में ज्यादातर दिन वर्षा हुई है और शुक्रवार को माह के अंतिम दिन भी जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में जून का महीना प्री मानसून और मानसून की वर्षा वाला होता है। इस बार दोनों ही वर्षा अच्छी हुई है। पिछले 13 साल में पहली बार माह के 16 दिन दिल्ली में बरसात हुई है और यह आंकड़ा 17 भी होने की संभावना है। वर्षा से प्रदूषण थम जाता है जबकि हवा साफ हो जाती है। (डा. डी साहा, सदस्य, पूर्व अपर निदेशक, सीपीसीबी)

