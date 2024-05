Delhi Weather News: मुंगेशपुर के तापमान 52.9 डिग्री को लेकर बना भ्रम, मौसम विभाग ने कहा- आंकड़े की जांच कराएंगे

ऐसे में मुंगेशपुर का इतना अधिक तापमान सेंसर की किसी त्रुटि या स्थानीय कारकों की वजह से सकता है। मौसम विभाग इस सेंसर और इसके आंकड़े दोनों की जांच कर रहा है।

निजी एजेंसी स्काईमेट के प्रवक्ता महेश पलावत का भी कहना है कि मुंगेशपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का थर्मामीटर गलत रीड कर सकता है। अभी पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है और राजस्थान से आने वाली गर्म हवा मुंगेशपुर व नजफगढ़ की तरफ से दिल्ली में प्रवेश करती है। संभवत: इस वजह से वहां गर्मी अधिक रह रही है।

विभाग के इस लिखित बयान को बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, "अभी तक यह आधिकारिक नहीं है। दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत कम होने की संभावना है। आईएमडी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को समाचार रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक स्थिति जल्द ही बताई जाएगी।"

It is not official yet. Temperature of 52.3°C in Delhi is very unlikely. Our senior officials in IMD have been asked to verify the news report. The official position will be stated soon. https://t.co/uaZMfRac1q— Kiren Rijiju (मोदी का परिवार) (@KirenRijiju) May 29, 2024