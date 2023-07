Waterlogging in Secretariat दिल्ली सचिवालय (प्लेयर्स बिल्डिंग) के परिसर में भर चुके वर्षा के पानी ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गत दिनों हुई वर्षा से सचिवालय के परिसर में भी पानी भर गया था। इससे कर्मचारियों को आवागमन में समस्या हुई थी। इसे लेकर लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री के निर्देश पर विभाग ने योजना तैयार की है।

Delhi: सचिवालय में जलभराव ने बढ़ाई सरकार की चिंता, जलजमाव की समस्या को लेकर अभियंताओं की टीम ने किया सर्वे

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सचिवालय (प्लेयर्स बिल्डिंग) के परिसर में भर चुके वर्षा के पानी ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गत दिनों हुई वर्षा से सचिवालय के परिसर में भी पानी भर गया था। इससे कर्मचारियों को आवागमन में समस्या हुई थी। इसे लेकर लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री के निर्देश पर विभाग ने योजना तैयार की है। अगले तीन माह में इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली की अतिप्रतिष्ठित इमारतों में प्लेयर्स बिल्डिंग का नाम शामिल है। दिल्ली सरकार का यहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री उनकी पूरी कैबिनेट सहित मुख्य सचिव और तमाम अन्य नौकरशाह बैठते हैं। 10 मंजिला इस इमारत में कुल स्टाफ 4000 के पार है। यहां वीआइपी और कर्मचारियों व आम लोगों के आवागमन के लिए अलग अलग गेट हैं। गेट नंबर छह आम जनता व कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। यह पहली बार है जब पिछले सप्ताह सचिवालय परिसर में पानी भर गया। गेट नंबर छह पर भरे पानी से जूते चप्पल हाथ में लेकर कर्मचारियों के गुजरने के जब वीडियो प्रसारित हुए तो सरकार भी सक्रिय हुई। बताया जा रहा है कि गत दिनों लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने अपने विभाग से इस बारे में जानकारी ली और इसका क्या समाधान है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अभियंताओं की एक टीम ने सचिवालय का सर्वे किया है और इस समस्या का हल निकालने के लिए योजना बनाई है। यह बनाई गई योजना योजना के तहत विकास मार्ग से दिल्ली सचिवालय तक सड़क के साथ साथ एक भूमिगत पाइप लाइन डाली जाएगी। इसके साथ पानी खींचने के लिए बड़े पंप लगाए जाएंगे। जिसके माध्यम से सड़क का पानी निकालकर बड़े नाले में डाला जाएगा। इसके अलावा सचिवालय के पानी की निकासी सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। सचिवालय के परिसर के तल को और ऊंचा किया जाएगा। अभी यह है समस्या प्लेयर्स की इमारत सचिचालय के लिए बनी ही नहीं थी। यह इमारत 1982 में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ठहराए जाने के लिए बननी शुरू हुई थी। मगर खेलों के दौरान इमारत का ढांचा ही बन सका तो इसे इसी हालत में छोड़ दिया गया। 2001-02 के करीब यहां उस समय की शीला सरकार ने सचिवालय बनाने का फैसला लिया और इमारत को तैयार कर 2005 से यहां सचिवालय शुरू हो गया।

Edited By: Nitin Yadav