Delhi Water Crisis: बाढ़ और बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलसंकट, कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित

वर्षा और बाढ़ के बाद अब दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पुरानी दिल्ली व चांदनी चौक के कई इलाकों में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति ठप है। यहीं हाल नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र का भी है। यहां तीन दिन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है।

बाढ़ और बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलसंकट, कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्षा और बाढ़ के बाद अब दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पुरानी दिल्ली व चांदनी चौक के कई इलाकों में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति ठप है। यहीं हाल नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र का भी है। यहां तीन दिन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। करोलबाग व राजेंद्र नगर तथा विक्रम नगर में पानी की आपूर्ति बहाल जरूर हुई है, लेकिन इसके गंदा आने की समस्या है। बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजधानी के कई जल संयंत्रों में चले जाने से उन्हें बंद कर दिया गया था, तब से यह समस्या बनी हुई थी। अब इन संयंत्रों को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों के अनुसार, इसमें अभी एक से दो दिन और लग सकते हैं। तब तक जल संकट की समस्या रहेगी। ऐसे में कई स्थानों पर टैंकर से पानी आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, जबकि कई इलाकों में बोरवेल से पानी की आपूर्ति हो रही है। चांदनी चौक के गली पहाड़ वाली में निवासी निखिल ने कहा कि उनकी गली के साथ ही आस-पास की अन्य गलियों में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। गलियां इतनी संकरी है कि अंदर जल बोर्ड का टैंकर भी नहीं आ सकता है। ले देकर पुराने कुंए और बोरिंग बची है, जो लोगों का सहारा है। गली पहाड़ वाली में एक कुंआ है, जहां पानी लेने के लिए लोग जुटे हुए हैं। गली चौक राय जी निवासी प्रवीण कश्यप ने बताया कि उनकी गली में बोरिंग सफल नहीं है। इसलिए दिक्कतें ज्यादा है। जबकि गली खजूर वाली में बोरिंग से पानी लोग लेते दिखे। नई दिल्ली की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं है। गोल मार्केट इलाके में तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय निवासी हरीश कुमार ने कहा कि इससे लोगों को दिनचर्या के काम में दिक्कतें आ रही है। यहां टैंकर से पानी की आपूर्ति हो रही है। फिरोजशाह कोटला मैदान के नजदीक स्थित विक्रम नगर के साथ ही करोलबाग व राजेंद्र नगर में पांच दिन पानी की आपूर्ति प्रारंभ हुई है, लेकिन यह नियमित नहीं है। साथ ही कुछ इलाकों में गंदे पानी की शिकायत है। करोलबाग निवासी व ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने बताया कि पानी मटमैला है।

Edited By: Geetarjun