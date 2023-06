Delhi University: डीयू ने जारी किया नॉटिफिकेशन, शिक्षकों को ईद के दिन काम पर बुलाया

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक वर्ग ने ईद-उल-अजहा के त्योहार के बावजूद 29 जून को कार्य दिवस के रूप में मनाने के विश्वविद्यालय के फैसले पर रोष जताया है। इस कदम को असंवेदनशील बताया है। डीयू ने कहा कि अगले दिन के समारोह से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए 29 जून को कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है जहां प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे।

डीयू ने जारी किया नॉटिफिकेशन, शिक्षकों को ईद के दिन काम पर बुलाया

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के शिक्षकों के एक वर्ग ने ईद-उल-अजहा के त्योहार के बावजूद 29 जून को कार्य दिवस के रूप में मनाने के विश्वविद्यालय के फैसले पर रोष जताया है। इस कदम को असंवेदनशील बताया है। हालांकि, डीयू प्रशासन ने कहा है कि अगले दिन के समारोह से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए 29 जून को कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। एक अधिसूचना में, विश्वविद्यालय ने यह भी उल्लेख किया कि जो कर्मचारी 29 जून को त्योहार मनाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है। शताब्दी समारोह का समापन समारोह शुक्रवार, 30 जून 2023 को निर्धारित है। शिक्षकों के एक समूह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर संवेदनशीलता की कमी और एक समुदाय को अलग-थलग करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वविद्यालय से अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। एक बयान में, डेमोक्रेटिक फेडरेशन आफ टीचर्स ने कहा कि 29 जून को ईद-उल-अधा मनाने के लिए एक अनिवार्य छुट्टी है और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस अवांछनीय अधिसूचना को वापस ले।

