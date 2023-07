दिल्ली के अंबेडकर नगर में गिरा निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा, पांच लोग दबे; मौके पर दमकल की टीम

दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणपुरी में दो मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शाम लगभग 4.24 बजे अंबेडकर नगर थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। बताया गया कि जे-ब्लॉक डीडीए मार्केट दक्षिणपुरी में दो मंजिला निर्माणाधीन एक इमारत की ढह गई।

दिल्ली के अंबेडकर नगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत,

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणपुरी में दो मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार, शाम लगभग 4.24 बजे अंबेडकर नगर थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। बताया गया कि जे-ब्लॉक, डीडीए मार्केट, दक्षिणपुरी में दो मंजिला निर्माणाधीन एक इमारत की ढह गई। बताया जा रहा है कि इसमें 3-4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर डीएफएस और पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर अपडेट हो रही है...

Edited By: Shyamji Tiwari