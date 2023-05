Delhi: कार में टक्कर के बाद लोगों ने कैब ड्राइवर को पीटा, चाबी भी निकाली; VIDEO वायरल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में एक कार में टक्कर के बाद भीड़ ने कथित तौर पर एक कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। कैब (उबर) के यात्री ने खुलासा किया है कि एक निजी कार के अचानक रुकने और कैब से टकरा जाने के बाद कैब ड्राइवर को 'बिना गलती के' पीटा गया। यात्री ने इस घटना के कई वीडियो बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और लोग कैब ड्राइवर से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, जबकि वीडियो बना रहा शख्स मारपीट करने वाले लोगों को सचेत करते हुए दिख रहा है, लेकिन गुस्से लोग उससे भी बहस करना शुरू कर देते हैं। वहीं, शख्स अपनी वीडियो में बता रहा है कि आरोपित कैब ड्राइवर की कार की चाबी भी अपने साथ ले गए हैं।

यहां देखें वीडियो

Today I witnessed a group of individuals, who claimed to be educated, cruelly beating an innocent man - our Uber driver, Lal Chandra. The sight was deeply disturbing and it sparked within me a flame that had been dormant for some time - the spirit of my journalistic pursuits.

In… pic.twitter.com/f1T39rs4yV