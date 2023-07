Delhi: रास्ते से भैंस हटाने को कहने पर महिला पुलिसकर्मी को पीटा, युवकों ने हाथ मोड़ा और जड़ा थप्पड़

Delhi Police राजधानी दि्ली के सभापुर गांव में सोनिया विहार थाने की एक महिला हेड कांस्टेबल को एक युवक से रास्ते से भैंस हटाने के लिए कहना भारी पड़ गया। युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दिनदहाड़े पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पिटाई करने के बाद आरोपित भैंसे लेकर फरार हो गए।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सभापुर गांव में सोनिया विहार थाने की एक महिला हेड कांस्टेबल को एक युवक से रास्ते से भैंस हटाने के लिए कहना भारी पड़ गया। युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दिनदहाड़े पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पिटाई करने के बाद आरोपित भैंसे लेकर फरार हो गए। पीड़िता(36) की शिकायत पर सोनिया विहार थाना पुलिस ने मारपीट, छेड़छाड़, धमकी समेत कई धाराओं में सूरज व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी की है। दोनों की तलाश की जा रही है। पीड़िता गाजियाबाद के लोनी में परिवार के साथ रहती हैं। वह सोनिया विहार थाने में तैनात हैं। सोमवार सुबह वह स्कूटी से अपने घर से ड्यूटी पर जा रही थी। जब वह सभापुर गांव के पास पहुंची तो रास्ते में भैंसें खड़ी थीं। पास ही एक युवक खड़ा हुआ था। पीड़िता ने उस युवक से भैंसे हटाने को कहा, इतना सुनते ही वह भड़क गया और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित उनके साथ बदसलूकी करने लगा और मौके पर अपने साथी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर पुलिसकर्मी का हाथ मोड़ दिया और कई थप्पड़ जड़ दिए।

