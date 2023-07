Delhi: त्रिलोकपुरी में दो गुटों में चले ईंट-पत्थर, पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था झगड़ा।

नई दिल्ली,जागरण संवाददाता। दिल्ली के मयूर विहार स्थित त्रिलोकपुरी मेन रोड पर दो गुटों में आपसी बहस के बाद झड़प हो गई। इस दौरान दोनों गुटों ने एक-दूसरे के ऊपर ईंट, पत्थर और बोतलों से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मयूर विहार थाना में झगड़े, पथराव और फायरिंग के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी। कॉलर ने बताया कि यहां दो गुटों में मारपीट करते हुए एक-दूसरे पर ईंटे, पत्थर और बोतलें फेंक रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एएसआई दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एचसी अजय यादव से हुए, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो दो गुट के लोग एक-दूसरे पर ईंट,पत्थर फेंक रहे थे।

Delhi Police says, "On 20th July, PCR calls regarding quarrel/stone pelting/firing were received in PS- Mayur Vihar, Delhi...HC Ajay Yadav saw that two groups were pelting bricks/stones/bottles at each other. Nitin Chauhan, Amit, and associates were fighting with another group.…