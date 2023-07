Delhi: 400 विशेषज्ञ हटाने के मामले में AAP और LG के बीच खींचतान, विधानसभा अध्यक्ष ने एलजी को लिखा पत्र

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली फेलोशिप के तहत दिल्ली विधानसभा में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञों पर उपराज्यपाल के आदेश से की गई कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने विशेषाधिकार का हनन बताया है। साथ ही इसे सदन की अवमानना भी कहा है।

उपराज्यपाल के नाम लिखे पत्र में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिश पर विधानसभा ने दिल्ली विधानसभा रिसर्च सेंटर को बनाया था। इसे दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने भी मंजूरी दी थी।

इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को रखा गया था। इन फेलो की नियुक्ति सेवा विभाग में नहीं आती।यह न तो सिविल पोस्ट है और न ही आफिस पोस्ट है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने विधानसभा सचिव को आदेश दिया है कि मेरी अनुमति के बिना इन फेलो से जुड़े मामलों में कोई निर्णय न लिया जाए।

अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि युवा पेशेवरों को बिना किसी विचार-विमर्श या नोटिस के हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसमें बदले की बू आती है।

उहोंने कहा कि डीएआरसी के फेलो/एसोसिएट फेलो को नियम-प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया है। सेवा विभाग का उपराज्यपाल के सक्षम प्राधिकारी होने का तर्क देना गलत है।

डीएआरसी का फेलोशिप प्रोग्राम कोई नियुक्ति या रोजगार नहीं है और यह सेवा विभाग के दायरे में नहीं आता है।फेलोशिप कोई रोजगार या नियुक्ति प्रोग्राम नहीं है।ऐसे में यह कहना कि यहां पर आरक्षण प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है गलत है।

"No reason for the Delhi Assembly to discontinue fellowships": Speaker of the Delhi Vidhan Sabha Ram Niwas Goel writes to Delhi LG opposing his order https://t.co/EbRvbcJCMB pic.twitter.com/eGcIsJuhSj