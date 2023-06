दिल्ली के रोहिणी में किन्नर की चाकू से वार कर हत्या, कार से फेंका शव; CCTV फुटेज आया सामने

स्वर्ण जयंती पार्क के गेट के सामने से किन्नर का शव बरामद हुआ है। मृतक नवीन उर्फ खुशी सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार नवीन की हत्या कहीं और पर की गई थी। इसके बाद शव को यहां पर फेंका गया है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कार से शव फेंका गया था।

दिल्ली के रोहिणी में किन्नर की चाकू से वार कर हत्या

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। स्वर्ण जयंती पार्क के गेट के सामने से किन्नर का शव बरामद हुआ है। मृतक नवीन उर्फ खुशी सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी छाती पर चाकू से वार किए गए थे। कार से फेंका गया शव प्रशांत विहार थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नवीन की हत्या कहीं और पर की गई थी। इसके बाद शव को यहां पर फेंका गया है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार से शव फेंका गया था। नवीन की छाती पर चाकू से वार पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्वर्ण जयंती पार्क के तीन नंबर गेट के पास शव पड़ा होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। नवीन की छाती पर चाकू से वार किए गए थे।पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari