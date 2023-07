Delhi Couple Video: तेज रफ्तार बाइक पर कपल का रोमांस; VIDEO वायरल होने पर पुलिस का एक्शन; 11 हजार का कटा चालान

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली में चलती बाइक पर आगे लड़की को बैठाकर रोमांस वाले वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 हजार रुपये का चालान कर दिया है। बता दें बाइक की पेट्रोल टंकी पर लड़की को बैठाकर रोमांस एक युवक के रोमांस का वीडियो वायरल हुआ था।

वायरल हो रहे वीडियो में लड़की बाइक पेट्रोल टैंक पर बैठी हुई है और एक युवक बाइक को चलाता रोमांस करता नजर आ रहा है। लड़की बिना हेलमेट के बाइक पर आगे बैठी हुई है। एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि यह वीडियो 16 जुलाई को मंगोलपुरी के पास आउटर रिंग रोड फ्लाईओवर पर रिकॉर्ड किया गया था।

बाइक चलाने वाला आरोपित युवक भी लड़की के साथ रोमांस करते हुए कई वाहनों को ओवरटेक करता दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उचित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। साथ ही मोटरसाइकिल सवार पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Taking cognisance of a viral video wherein the two-wheeler was being driven dangerously, @dtptraffic has booked the offender under appropriate sections. A total fine of Rs. 11,000 has been imposed.

Please don't copy movies. Drive safe. Be safe.#DriveSafe#RoadSafety pic.twitter.com/P6auuS4YAS— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2023