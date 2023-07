दिल्ली आ रहे हैं बाबा बागेश्वर, हनुमंत कथा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; यहां पढ़ें पूरी डिटेल

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। आइपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में आयोजित होने वाली बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा के चलते पूर्वी दिल्ली में कई जगह यातायात प्रभावित रहेगा।

दिल्ली यातायात पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहन चालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक, कथा छह से आठ जुलाई तक चलेगी। इसे लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है। इससे पहले पांच जुलाई यानी आज को कलश यात्रा निकाली जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने दिशानिर्देश बताया है कि रोड नंबर 57-ए पर हसनपुर टी-प्वाइंट से एनएच-नौ तक, सीबीएसई के कार्यालय भवन के सामने गाजीपुर नाले पर रोड नंबर 56 के कट और सीबीएसई भवन के पास रोड नंबर 57 वाले कट पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

ऐसे में वाहन चालक रोड 57 पर टेल्को टी-प्वाइंट और एमएच-नौ पर गाजीपुर गोल चक्कर से वैकल्पिक रोड का उपयोग करें। पुलिस ने यह भी बताया कि पांच जुलाई को नरवाना रोड पर शाम के वक्त कलश यात्रा निकाली जाएगी।

पुलिस ने लोगों की सुविधा को लेकर जगह-जगह बोर्ड के जरिये दिशानिर्देश लगाए हैं। साथ ही कथा में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो उसके लिए पांच पार्किंग के बारे में बताया गया है।

गाजीपुर फूल मंडी, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, नरवाना रोड, पुलिस उपायुक्त कार्यालय के पास व मंडावली मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा रहेगी।

