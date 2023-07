Delhi Traffic: भारी बारिश के बाद इंडिया गेट के बाहर सड़क धंसी, यातायात प्रभावित; अन्य मार्गों पर भी लगा जाम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के इंडिया गेट के पास सी-हेक्सागन मार्ग पर सड़क पर गड्ढा होने से यातायात सुबह से ही प्रभावित है। हालांकि यह गड्ढा उतना बड़ा नहीं है जिससे कोई बड़ा हादसा हो, लेकिन बचाव के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है।

इसके साथ ही पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम रोड पर समलखा के पास एक बस खराब हो जाने से समलखा से कापसहेड़ा जाने वाले कैरिजवे पर भारी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इस रास्ते से न जाने को कहा है।

Traffic is affected on C- Hexagon India gate due to road cave-in near Shershah road cut. Commuters are advised to plan their journey accordingly. pic.twitter.com/fIVs9E8YrQ

Traffic Alert

Traffic is heavy on Old Delhi Gurugram road in the carriageway from Samalkha towards Kapashera due to breakdown of a bus near Samalka bus stop. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/pfrbgvBnQ1— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 11, 2023