Delhi Traffic Jam: तालाब बनी सड़कों पर हजारों वाहनों की कतार, बारिश के चलते थमे गाड़ियों के पहिए; देखें VIDEO

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में लंबे जाम से लोग दोपहर से ही जूझ रहे है। वहीं, शाम होते-होते पंचशील मार्ग और नेहरू नगर में भी जाम लग गया। जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर में लगे जाम में एक एम्बुलेंस भी लंबे समय तक फंसी रही।

#WATCH | Traffic jam witnessed in ITO area of Delhi after rain lashed the city. pic.twitter.com/2D69EmHisc