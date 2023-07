Delhi Traffic Alert: दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें हुईं लबालब, इन रास्तों पर लग रहा जाम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में शनिवार और रविवार को हुई झमाझम बारिश से हुए जलभराव में सिविक एजेंसियों के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बारिश बंद होने के बाद भी कई सड़क और अंडरपासेज को जलभराव की बंद कर दिया गया है तो कई सड़कों पर पानी जमा होने से गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर भीषण जाम की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की स्थिति को देखते हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और कई रास्तों से यात्रा न करने की अपील की है। पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर सूचना देते हुए बताया कि इस वक्त मथुरा रोड पर बदरपुर से आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग पर मोहन एस्टेट मेट्रो स्टेशन के पास ट्रक खराब हो गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है।

ट्रैफिक पुलिस ने प्रगति मैदान टनल में जलभराव होने की सूचना देते हुए बताया कि टनल पर बारिश का पानी भर जाने की वजह से टनल में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह इस रोड से बचते हुए अपने यात्रा करें।

Traffic Alert

Movement of traffic is restricted at Pragati Maidan tunnel due to waterlogging. Commuters are advised to plan their journey accordingly. pic.twitter.com/NFdQt7TYN2— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 10, 2023