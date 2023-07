Delhi Flood: धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही हैं दिल्ली की व्यवस्थाएं, वजीराबाद जल संयंत्र शुरू।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने के बाद अब राजधानी की व्यवस्थाओं को पटरी में लाने की कवायद तेज हो गई हैं। अब जानकारी आ रही है कि बाढ़ का पानी खाली होने के बाद वजीराबाद जल उपचार संयंत्र को शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र के शुरू होने की जानकारी देते हुए बताया कि वजीराबाद जल उपचार संयंत्र की क्षमता 134 एमजीडी है। इस संयंत्र से 54 एमजीडी का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसी प्लांट में उपकरणों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा।

Capacity of Wazirabad Water treatment plant is 134 MGD. It has started producing 54 MGD. The equipment got most damaged in this plant. Hopefully, it shud start working on full capacity soon. Engineers are working 24x7