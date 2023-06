दिल्ली के ज्योति नगर में महिला की संदिग्ध हाल में मौत, ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप

दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। चार महीने पहले ही उसने एक बेटे को भी जन्म दिया था। मृतका की बहन नेहा ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही शिल्पी के ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर ताने देने लगे थे। उन्हें शक है कि उसकी बहन की हत्या हुई है।

दिल्ली के ज्योति नगर में महिला की संदिग्ध हाल में मौत

Your browser does not support the audio element.

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। ज्योति नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। पिछले वर्ष 18 मई को मृतका शिल्पी की अशोक नगर निवासी अंकित धारिया से शादी हुई थी। चार महीने पहले ही उसने एक बेटे को भी जन्म दिया था। मंगलवार को शिल्पी के स्वजन को सूचना मिली की जीटीबी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। पीड़ित राकेश कुमार ने बेटी की मौत के लिए ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दहेज के लिए हत्या व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। एसडीएम शाहदरा इस मामले की जांच कर रहे हैं। दहेज के लिए करते थे परेशान मृतका की बहन नेहा ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही शिल्पी के ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर ताने देने लगे थे। उन्होंने शादी से पहले ही अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता दिया था। फिर भी उनके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था और शादी में आठ से दस लाख रुपये खर्च किए, लेकिन उसके पति के साथ सास राजेश्वरी, ससुर राम कुमार, ननद शालिनी व हिमांशी और देवर राहुल भी गाड़ी और पांच लाख रुपये देने के लिए उसे परेशान करते थे। ससुरालवालों की बढ़ गई मांग उसकी बहन जब भी घर आती थी तो बोलती थी कि उसके ससुरालवाले बहुत लालची हैं। उनके परिवार ने कई बार उसके ससुराल वाले को समझाया और वो लोग हर बार माफी मांग कर उसे वापस ले जाते थे। इस बीच उनकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके ससुरालवालों की मांग और बढ़ गई। महिला की हत्या की आशंका इससे वह बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए चुप हो गई थी और वहीं रह रही थी। उन्हें शक है कि उसकी बहन की हत्या हुई है। पुलिस स्वजन की शिकायत पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari