Delhi: 'बैड कैरेक्टर' घोषित हुए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे AAP नेता, अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने आप नेता पिछाले साल बैड कैरेक्टर घोषित किया था। विधायक ने दिल्ली पुलिस के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज नहीं किया जाने के फैसले को उच्चतम न्यायल में चुनौती दी है। आप नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान ने नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। आप नेता की ओर अदालत में पेश हुआ वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को बैर कैरेक्टर कहना या लेबल लगाना गैरकानूनी है। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बुरे चरित्र का टैग हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी थी। पुलिस के अनुसार,जो व्यक्ति हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल है और किसी क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, उसे बुरे चरित्र का व्यक्ति घोषित किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। पिछले पुलिस ने आप नेता को घोषित किया था बैड कैरेक्टर खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने का प्रस्ताव पिछले साल 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था और 30 मार्च, 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। पुलिस दस्तावेज में कहा गया था कि खान के खिलाफ कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

Edited By: Nitin Yadav