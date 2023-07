Delhi: मानहानि मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और दो अन्य को समन जारी, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके को बदनाम करने की एक आपराधिक शिकायत पर शुक्रवार को भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सहित दो अन्य को तलब किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने सिरसा और आरोपितों हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को 17 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

मानहानि मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। ( सांकेतिक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके को बदनाम करने की एक आपराधिक शिकायत पर शुक्रवार को भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सहित दो अन्य को तलब किया है। कोर्ट ने तीनों को समन जारी किए हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने सिरसा और आरोपितों हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को 17 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। मंजीन सिंह के के वकील ने कही ये बात मंजीत सिंह जीके के वकील नगिंदर बेनीपाल ने कहा कि तीनों डीएसजीएमसी के पूर्व पदाधिकारी हैं। इन्होंने इंटरनेट मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक, झूठी जानकारी फैलाई। इसके साथ ही झूठा दावा किया कि डीएसजीएमसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए मंजीत सिंह जीके ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल को सुखो खालसा प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष अवतार सिंह सौंप दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई में तीनों को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

Edited By: Abhi Malviya