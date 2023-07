दिल्ली में मंदिर के पास मिला भैंस का कटा हुआ सिर, 2 गिरफ्तार; पुलिस की शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 30 जून को शाम लगभग 0538 बजे थाने में एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें कॉलर ने बताया कि नाला रोड वेस्ट गोरख पार्क वेलकम पर एक मंदिर के बाहर सड़क पर एक भैंस का कटा हुआ सिर मिला है। पुलिस ने इस मामले कार्रवाई करते हुए 27 वर्षीय अजीम और 16 वर्षीय नाबालिग लड़के को पकड़ लिया है।

दिल्ली में मंदिर के पास मिला भैंस का कटा हुआ सिर, 2 गिरफ्तार।

नई दिल्ली, एएनआई। पूर्वी दिल्ली के वेलकम पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक भैंस का कटा हुआ सिर मिलने से आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े दोनों आरोपित पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 30 जून को शाम लगभग 05:38 बजे थाने में एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि नाला रोड, वेस्ट गोरख पार्क, वेलकम पर एक मंदिर के बाहर सड़क पर एक भैंस का कटा हुआ सिर मिला है। वेलकम पुलिस ने सड़क किनारे एक भैंस का कटा हुआ सिर पाए जाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान 27 वर्षीय अजीम और 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के रूप में हुई है। दोनों बाबरपुर के निवासी हैं। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने कहा, "पुलिस को शुरुआती जांच में पता चलता कि स्कूटी पर सवार दो लड़कों ने भैंस का कटा हुआ सिर मंदिर के बाहर सड़क पर फेंक दिया था। भैंस के सिर को तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और मौके से हटा दिया। SHO वेलकम ने दोनों दोषियों पकड़ लिया है। पुलिस ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क किनारे एक भैंस का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से आग्रह है कि वे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में पुलिस की मदद करें और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं।

