Delhi Metro News: रेड लाइन पर देरी से चल रही मेट्रो, दफ्तर जाने वाले आधे घंटे तक रहे परेशान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर आज सुबह से तकनीकी खामी के चलते ट्रेनें देरी से चलीं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह समस्या आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक रही।

एक ओर जहां दफ्तर जाने वाले लोगों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, वहीं सामान्य यात्रियों ने भी अपनी यात्रा में देरी का सामना किया।

डीएमआरसी ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। डीएमआरसी ने सुबह 10 बजे ट्वीट किया कि रिठाला से पीतमपुरा जाने वाले स्टेशन के बीच में रेड लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य हैं।

वहीं डीएमआरसी ने सुबह 10.33 बजे दूसरा ट्वीट कर जानकारी दी कि अब रेड लाइन पर भी सेवाएं सामान्य हैं और ट्रेनें सुचारु रूप से चल रहीं हैं।

Red Line Update

Delay in services from Rithala to Pitampura.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) June 21, 2023