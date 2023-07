Delhi Schools Closed: दिल्ली में सैलाबी मंजर के बीच आज बंद रहेंगे 17 स्कूल, लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच एमसीडी ने दिल्ली के 17 स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के ये 17 स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे। एमसीडी ने देर रात को सिविल लाइन जोन के 10 स्कूल, शाहदरा साउथ जोन के छह और शाहदरा नॉर्थ जोन का 1 स्कूल को बंद रखने का फैसला किया है। इन सभी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी।

