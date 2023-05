Delhi Sakshi Murder Case: मेडिकल के लिए महर्षि वाल्मीकि अस्पताल लाया गया साहिल, दोस्तों से पूछताछ करेगी पुलिस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी साहिल खान ने कई कबूलनामे किए हैं।

पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद वह रिठाला गया था जहां उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को छिपाया और वहां से दो बसें बदलकर यूपी के बुलंदशहर जाकर अपनी बुआ के घर छिप गया था।

ताजा जानकारी यह है कि आरोपी साहिल को आज बुधवार को मेडिकल जांच के लिए महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया है।

साक्षी हत्याकांड ने राजधानी वासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड में भी गत माह पूर्व सुल्तानपुरी में बलेनो कार सवार द्वारा अंजली नाम की युवती को टक्कर मारने के बाद उसे 40 किलोमीटर तक घसीट कर मार डालने के मामले जैसे नए-नए किरदार सामने आ रहे हैं।

साक्षी हत्याकांड को लेकर पुलिस को जानकारी मिली है कि रविवार सुबह फोन पर हुई बातचीत के दौरान साक्षी ने साहिल खान को बुरी डांट दी थी। जिससे खफा होकर साहिल ने सुबह ही उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या करने की ठान ली थी। हत्या के लिए चाकू का बंदोबस्त करने के बाद साहिल पहले अपने दो दोस्तों से मिला था। अब पुलिस उन दोस्तों से पूछताछ कर सबूत जुटाएगी।

#WATCH | 16-year-old girl stabbed to death and bludgeoned in Delhi: Accused Sahil was taken to Maharishi Valmiki Hospital for medical examination today. pic.twitter.com/DFWVjQEsWf— ANI (@ANI) May 31, 2023