Delhi Sakshi Murder Case: साहिल की पुलिस रिमांड तीन दिन बढ़ी, साक्षी हत्याकांड से जल्द उठेगा पर्दा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Sakshi Murder Case : बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल खान की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है।

दरअसल, साहिल की रिमांड खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने आज गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी की पुलिस हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ाई गई।

दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी को सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था।

रिमांड में पूछताछ के दौरान साहिल पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है। साक्षी की हत्या के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए हर तरकीब का सहारा लिया।

बुलंदशहर जाने से पहले साहिल रिठाला गया और वहां हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार छिपाया फिर दो बसें बदलकर बुआ के घर जाकर छिप गया था। आरोपी ने इस निर्मम हत्या को क्यों अंजाम दिया। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है।

उल्लेखनीय है कि साहिल पर आरोप है कि शाहबाद डेरी इलाके में उसने पहले 16 साल की किशोरी साक्षी को चाकू से गोदा और फिर पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला।

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकार्ड) व व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट खंगालनी शुरू कर दी है। साहिल के मोबाइल से कुछ अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपित के दोस्तों और साक्षी की सहेलियों से पूछताछ कर उनके मोबाइल के चैट की पड़ताल कर रही है।

जिस चाकू से साक्षी की निर्मम हत्या की गई थी, उस हथियार की बरामदगी में पुलिस का पसीना छूट रहा है। बार-बार पूछताछ के बाद भी साहिल ने अभी तक पुलिस को यह नहीं बताया है कि उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू कहां छिपाया है। वह बार-बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चाकू की तलाश में पुलिस कई जगह जा चुकी है, लेकिन चाकू अभी तक नहीं मिला है।

16-year-old girl stabbed to death and bludgeoned | Delhi Police produced Sahil in court today, the court extended the accused, Sahil's police custody for three days: DCP Outer North Ravi Kumar Singh