नई दिल्ली,राज्य ब्यूरो। डॉक्टरों को लैप्रोस्कोपी व रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षित करने के लिए सफदरजंग अस्पताल ने बुधवार को 200वां रोबोटिक व 3डी लैप्रोस्कोपिक लाइव सर्जरी कर दुनिया भर में वेबकास्ट किया। इस दौरान सफदरजंग अस्पताल के यूरोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अनूप कुमार के नेतृत्व में किडनी की बीमारी से पीड़ित दो मरीजों की लाइव सर्जरी की।

इसके तहत किडनी कैंसर के एक मरीज की लाइव रोबोटिक सर्जरी और किडनी में स्टोन की बीमारी से पीड़ित दूसरे मरीज की 3डी लैप्रोस्कापिक सर्जरी की गई। जिसे 20 देशों के 3167 यूरोलाजी के डाक्टरों ने देखा। इस तरह सफदरजंग अस्पताल ने 200 लाइव सर्जरी मेंं 400 मरीजों की रोबोटिक व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का विश्व रिकार्ड बनाया। जिसमें से 200 मरीजों की रोबोटिक व 200 मरीजों की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई है।

सफदरजंग अस्पताल की इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट कर अस्पताल के डाक्टरों के काम की सराहना की है और कहा कि देश रोबोटिक व 3डी लैप्रोस्कोपी सर्जरी की तकनीक के प्रशिक्षण में भी अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। डा. अनूप ने बताया कि बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ई-हेल्थ कार्यक्रम के तहत डाक्टरों को रोबोटिक व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए छह वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के पोर्टल से जुड़ चुका है।

Congratulations to Safdarjung Hospital's doctors for creating a new world record by performing the 200th International live surgery using robotics, 3-D lap webcast.

🇮🇳 is leading the world in providing training in Robotics & 3-D lap, using advanced tech.https://t.co/ItiGg8gUWr pic.twitter.com/ww0HTpBqP9