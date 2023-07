Delhi: सफदरजंग एन्क्लेव में फैशन डिजाइनर ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच

दिल्ली के सफदरजंग इलाके से एक फैशन डिजाइनर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। हालांकि अभी यह नहीं पता चल सका है कि महिला ने आत्महत्या क्यों की। बीते दिनों दिल्ली में ही एक अन्य महिला डॉक्टर ने भी आत्महत्या कर ली थी जिसका कारण उसने परिवार का शादी के लिए तैयार न होना बताया था।

26 वर्षीय फैशन डिजाइनर ने की आत्महत्या।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव से सनसनीखेज वारदाता सामने आई है। यहां दीपिका नाम की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका पेशे से फैशन डिजाइनर थी। उसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Pooja Tripathi