Wrestlers Protest: बृजभूषण सिंह को कोर्ट में होना होगा पेश, महिला पहलवानों के केस में अदालत ने किया तलब

पहलवानों के केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ समन जारी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह कोर्ट कोर्ट पेश होना होगा। छह बालिग महिला पहलानों के मामले में दिल्ली की अदालत ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ समन जारी किया है। समन जारी करते हुए अदालत ने 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। आरोपत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था। वहीं नाबालिग पहलवान (लड़की) के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की थी।

Edited By: Shyamji Tiwari