Delhi Excise Policy: दिनेश अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ED ने कोर्ट में किया था पेश

दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरोड़ा ने पत्नी के स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का याचिका दायर की है। फिलहाल कोर्ट ने मामले को 25 जुलाई के लिए टाल दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अलग जेल की मांग करने वाली अरोड़ा की याचिका भी स्वीकार कर ली।

Delhi Excise Policy: दिनेश अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

HighLights कोर्ट में ED ने किया पेश अरोड़ा ने मांगी अंतरिम जमानत अलग जेल की मांग वाली याचिका स्वीकार

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिमांड खत्म होने पर ईडी ने सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिनेश अरोड़ा को पेश किया। बता दें कि सोमवार को अरोड़ा ने पत्नी के स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का याचिका दायर की है। फिलहाल कोर्ट ने मामले को 25 जुलाई के लिए टाल दिया है। कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस बीच, कोर्ट ने अलग जेल की मांग करने वाली अरोड़ा की याचिका भी स्वीकार कर ली। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे एक अलग जेल में रखने का निर्देश दिया, जहां इस मामले से संबंधित अन्य आरोपी बंद न हों। बता दें कि अरोड़ा ने अदालत में एक आवेदन देकर अलग लॉकअप की मांग की थी।

