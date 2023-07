Delhi Robotics League लीग की शानदार शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने छात्रों का बढ़ाया उत्साह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्चों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हाई-टेक कॉम्पटीशन करवाया जा रहा है। वह आगे बोले बच्चों ने कई ऐसे शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम अपने समय में सोच भी नहीं सकते थे। Delhi Robotics League में हिस्सा ले रही सभी टीमों और बच्चों को उन्होंने शुभकामनाएं दीं।

दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शानदार शुरुआत, पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी में गुरुवार को दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शानदार शुरुआत हुई। इसमें सभी सरकारी और निजी स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्चों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हाई-टेक कॉम्पटीशन करवाया जा रहा है। वह आगे बोले, बच्चों ने कई ऐसे शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम अपने समय में सोच भी नहीं सकते थे। Delhi Robotics League में हिस्सा ले रही सभी टीमों और बच्चों को उन्होंने शुभकामनाएं दीं। आज Delhi Robotics League की शुरुआत हुई है। इसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा High Tech Competition करवाया जा रहा है। बच्चों ने कई ऐसे शानदार प्रॉडक्ट बनाए हैं जो हम अपने समय में सोच भी नहीं सकते थे। Delhi Robotics League में हिस्सा ले रही सभी… pic.twitter.com/K82HoXFXIL— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2023

Edited By: Pooja Tripathi