Delhi Robbery Case: एक के बाद एक पांच दुकानों को चोरों ने बनाया निशान, CCTV में कैद हुई वारदात, देखें VIDEO

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की कानून व्यावस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे है। दिल्ली में चोरी की वारदातें भी बढ़ते जा रही हैं। दिल्ली के लाहोरी गेट के तेलियां मार्केट में दो चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए है।

#WATCH | Three men caught on CCTV camera committing theft at a shop in Teliyan market in Delhi's Lahori Gate area on 27th June. As per police, theft was committed at five shops in the area.



(CCTV visuals confirmed by Police) pic.twitter.com/lxAAOacIy1