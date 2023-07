दिल्ली दंगे के एक मामले में फरार आरोपित को भगोड़ा घोषित करने को लेकर जांच अधिकारी द्वारा औपचारिक रिपोर्ट नहीं सौंपने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामला दिल्ली पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने के लिए आदेश की प्रति उनको भेज दी है।

Delhi Riots: रिपोर्ट न सौंपने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, पुलिस आयुक्त को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे के एक मामले में फरार आरोपित को भगोड़ा घोषित करने को लेकर जांच अधिकारी द्वारा औपचारिक रिपोर्ट नहीं सौंपने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामला दिल्ली पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने के लिए आदेश की प्रति उनको भेज दी है। उसमें पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी को संवेदनशील बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा जो यह बहाना बनाकर अदालत को गुमराह कर रहा था कि उनका तबादला कर दिया गया है। फरवरी 2020 में खजूरी खास क्षेत्र में दंगे के एक मामले में 23 लोग आरोपित हैं। इनमें से आरोपित मोहम्मद इरफान फरार है। उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने अप्रैल में जांच अधिकारी को औपचारिक रिपोर्ट रिकार्ड पर रखने का निर्देश दिया था। बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद उसने रिपोर्ट रिकार्ड पर नहीं रखी। बुधवार को कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी स्थानांतरण का बहाना बना रहा है। इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रति भेज दी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

Edited By: Abhishek Tiwari