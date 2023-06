Delhi: गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कारोबारी से मांगी फिरौती, पुलिस ने मामला किया दर्ज।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी से गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। अब पीड़ित ने बारे में पुलिस को सूचना देते हुए आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, कारोबारी से गैंगस्टार गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। यह घटना 16 जून की है। आरोपितों के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

A ransom of Rs 5 crore was sought from a businessman living in Delhi's Paschim Vihar area in the name of gangsters Goldie Brar and Lawrence Bishnoi. The incident is of 16th June. On the complaint of the victim, a case has been registered and the matter is being investigated:…