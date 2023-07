Delhi Rains: दिल्ली में दूसरे दिन भी झमाझम बारिश, आसमान में छाई काली घटा, IMD ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के दिल्ली-एनसीआर का आसपास के इलाके में मौसम खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन झमाझम बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रविवार को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शनिवार के लिए पहले येलो अलर्ट जारी किया था, जिसे भारी वर्षा के बाद बदलकर रेड अलर्ट किया गया। तापमान भी सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया और अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को तेज हवा के साथ जोरदार वर्षा हो सकती है।

#WATCH | Delhi wakes up to rain lashing several parts of the city; visuals from Mayur Vihar Phase II area pic.twitter.com/WVXuHMyR0E