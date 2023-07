दिल्ली में बाढ़ का खतरा! जल्द खतरे के निशान को पार कर सकता है यमुना का जलस्तर; CM केजरीवाल ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिन हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं, यमुना नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

दिल्ली में भारी बारिश के हालात और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी। इस बैठक में दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी शामिल होंगे।

इस दौरान बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति और यमुना के बढ़ते स्तर पर चर्चा होगी। बैठक में फ्लड कंट्रोल विभाग के बड़े अधिकारी और एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसे लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर जानकारी दी है।

कल खतरे के निशान को पार कर जाएगा यमुना का जलस्तर, बाढ़ आने की आशंका

भारी बारिश से यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच, रविवार को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। सुबह 10 बजे से ही यमुना में छोड़े गए पानी की मात्रा हर घंटे बढ़ती चली गई। शाम चार से शाम सात बजे के बीच यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से हर घंटे एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी यमुना में छोड़ा गया।

इसके बाद शाम सात बजे सबसे अधिक 1,65,823 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जिसके मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंचने पर 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच यमुना का जलस्तर खतरे के निशान (205.33 मीटर) के ऊपर पहुंच जाएगा। इससे राजधानी में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसे लेकर दिल्ली सरकार के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ताकि संबंधित विभाग यमुना के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को हटा सकें। अधिकारी लगातार यमुना के जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आज सोमवार को यमुना का निरीक्षण कर बाढ़ से निपटने और राहत कार्य के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया।

Delhi CM Arvind Kejriwal calls a meeting at the Secretariat this afternoon, in the wake of the situation in the city due to incessant heavy rainfall. Minister Saurabh Bharadwaj, Atishi and concerned officers will attend the meeting. The rise in the level of river Yamuna will also… pic.twitter.com/eFWGK7F0Eq— ANI (@ANI) July 10, 2023