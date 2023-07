दिल्ली-एनसीआर पर मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है। शनिवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके का मौसम खुशनुमा हो गया है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को तेज हवा के साथ जोरदार वर्षा हो सकती है।

Delhi Rains Alert: दिल्ली-NCR में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।

नई दिल्ली,जागरण संवाददाता। बीते दिनों दिल्ली-एनसीआर पर मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है। शनिवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके का मौसम खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को तेज हवा के साथ जोरदार वर्षा हो सकती है। दो दिन हो सकती है भारी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को तेज वर्षा का अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि सकती है। आने वाले दो दिनों में कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी होने की संभावना है। बरसात के साथ तेज हवा चलने का भी अनुमान है, जिसकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। रविवार को भी मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट मौसम विभाग ने दोनों ही दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार एवं रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं, सोमवार से इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।शुक्रवार को ऐसा रहा मौसम का हाल वहीं, शुक्रवार को भी दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रही। कई जगह हल्की वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 35.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 93 से 70 प्रतिशत रहा। हवा की गति 8 से 12 किमी के लगभग थी। औसत से ज्यादा हुई जुलाई में बारिश आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली में शुरू हुआ वर्षा का दौर लगातार जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की हर रोज बरसात हो रही है। यही वजह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही राजधानी में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से अधिक हो चुका है। अभी तक औसत वर्षा 32.4 मिमी है, जबकि सात प्रतिशत अधिक 39.6 मिमी दर्ज की गई है। इसी तरह पालम में 35 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। लोधी रोड, रिज और आयानगर में यह क्रमश: 14, 28 व नौ प्रतिशत कम चल रही है।

Edited By: Nitin Yadav