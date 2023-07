Delhi Rain: ''हम सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहे हैं'', ITO की तालाब बनी सड़कों पर उतरीं PWD मंत्री आतिशी

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के आईटीओ इलाके की सड़कों पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच, दिल्ली सरकार की PWD मंत्री आतिशी आईटीओ की सड़क पर पहुंची। आईटीओ पहुंचकर उन्होंने जलभराव की स्थिति का मुआयना किया।

#WATCH | "In the last 24 hours, there was a rainfall of more than 150 mm. 40 years record has been broken...now we're doing all the necessary arrangements for 150 mm rainfall...all the ministers are on field since morning...": PWD Minister Atishi https://t.co/N8hqCNR2lv pic.twitter.com/PK9mt76e8X