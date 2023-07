दिल्ली में पानी ही पानी: दो दिन मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुई राजधानी, जीवन अस्त-व्यस्त; देखें VIDEO-तस्वीरें

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली में दो दिन से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रविवार को जमकर वर्षा हुई और सड़कों जलभराव हो गया है। ऐसा सिलसिला शनिवार सुबह से जारी है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों की ऐसी ही हालत हो गई है। दुकानों में पानी घुस गया, गलियां भी लबालब हो गईं। सड़कों पर पानी भरने के चलते वाहन रेंग रहे हैं।

मौसम विभाग ने शनिवार शाम को दिल्ली में बारिश का अलर्ट को अपग्रेड करके रेड कर दिया था, जो रविवार 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया।

बारिश के कारण हुए जलभपाव से मिंटो ब्रिज अंडारपास बंद कर दिया गया।

बारिश ने जुलाई के महीने में 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का पिछले 41 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी गई है।

जलभराव के कारण प्रगति मैदान सुरंग भी बंद की गई

इससे पहले 1982 में हुई थी इतनी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह से जारी बरसात ने दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह साढ़े आठ बजे तक 153 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्ष 1982 के बाद यह 24 घंटे की सबसे ज्यादा बरसात है। इससे पहले 1982 में 169.9 मिमी बारिश हुई थी।

#WATCH | Heavy rainfall leads to waterlogging in national capital. Visuals from Shantipath. pic.twitter.com/VxCTIUoYqP— ANI (@ANI) July 9, 2023

तापमान में आई गिरावट

रविवार को अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत सामान्य से आठ डिग्री कम है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी सुबह में 25.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था।

#WATCH | Delhi: Roads waterlogged as heavy rain continues to lash national capital.



(Visuals from Greater Kailash) pic.twitter.com/hVqGkpMIdU— ANI (@ANI) July 9, 2023

दिल्ली में कब तक होगी बारिश?

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (नई दिल्ली) के प्रमुख डॉ. चरण सिंह ने बताया कि बारिश की तीव्रता जो कल थी, वही आज पहाड़ों में होगी। हालांकि आज से मैदानी इलाकों में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, फिर भी भारी बारिश की संभावना है।

#WATCH | Delhi: Roads waterlogged as heavy rain continues to lash national capital.



(Visuals from Lodhi Estate) pic.twitter.com/8qfHiLQXFn— ANI (@ANI) July 9, 2023

इसके अलावा उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में बारिश के पूर्वानुमान को लेकर कहा, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अभी भी एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश नहीं होगी। हालांकि बारिश रुक-रुक कर होती रहेगी, लेकिन तीव्रता कम बनी रहेगी।

मकान ढहा, स्कूल की दीवार गिरी

जखीरा स्थित मच्छी बाजार में सार्वजनिक शौचालय के पास बारिश के कारण एक मकान ढह गया। सूचना मिलते ही फायर टेंडरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया और दो लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है।

दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को भारी बारिश के मद्देनजर सभी स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करने और परिसर में किसी भी कमी के होने पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सोमवार को स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली में बारिश के चलते अब सीएम केजरीवाल ने स्कूलों की छुट्टी की एलान कर दिया है। दिल्ली के सभी स्कूलों में सोमवार को छुट्टी रहेगी।

जलभराव और जाम से स्थिति खराब

रविवार को भी द्वारका सेक्टर-4 और सेक्टर-5 के बीच शक्ति चौक पर जाम की स्थिति बनी हुई है। घेवरा रेलवे क्रॉसिंग, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस फ्लाईओवर, आईटीओ, पंचशील मार्ग और ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन के पास भी जाम की स्थिति बनी हुई है।

#WATCH | Delhi: Roads waterlogged as heavy rain continues to lash national capital



(Visuals from Rafi Marg) pic.twitter.com/Pjz4fKtPk1— ANI (@ANI) July 9, 2023

आईआईटी से पीटीएस मालवीय नगर की ओर जाने वाले कैरिजवे में अरबिंदो मार्ग पर और इसके विपरीत जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। रोहतक रोड पर टिकरी बॉर्डर से मुंडका की ओर जाने वाले मार्ग पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। भारत दर्शन पार्क के पास जलभराव के कारण राजौरी गार्डन से पंजाबी बाग की ओर जाने वाले कैरिजवे में रिंग रोड पर यातायात प्रभावित है।

#WATCH | Delhi: Roads waterlogged as heavy rain continues to lash national capital.



(Visuals from Feroz Shah Road) pic.twitter.com/bdrJGjMNKy— ANI (@ANI) July 9, 2023

इन जगहों पर हुआ जलभराव

पांडव नगर अंडरपास, पुराना किला रोड, रिंग रोड पर सन डायल पार्क, सरिता विहार चौक, गेट नंबर 6 और 7 के बीच कैरिजवे, मथुरा रोड पर प्रगति मैदान, निजामुद्दीन खट्टा के पास, मयूर विहार फेज-2 में जलभराव हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि द्वारका लिंक रोड, एनएच-48 शिव मूर्ति के पास, रोहतक रोड, विकास मार्ग, एम्स फ्लाईओवर के नीचे, मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, एमबी रोड, मदर टेरेसा क्रिसेंट-सरदार पटेल मार्ग, तिलक ब्रिज के नीचे, नजफगढ़ में भी बारिश से ऐसा ही हाल है।