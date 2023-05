दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने रोकी सड़क से लेकर आसमान तक की रफ्तार, 6 विमान डायवर्ट, कई रस्ते जाम

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर इलाके में शनिवार सुबह तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां एक तरह लोगों मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तो कई जगह तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गए हैं। साथ ही सुबह कई घंटे हुई बारिश से दिल्ली-एनसीआर के कई सड़कों पर जलभराव हो गया है।इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कई रास्तों से यात्रा न करने की सलाह दी है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, लाडो सराय ट्रैफिक के पास पेड़ गिरने से अणुव्रत मार्ग पर लाडो सराय से पीटीएस मालवीय नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित है। वहीं, सब्जी मंडी दरियागंज के सामने एक बस के खराब हो जाने से दिल्ली गेट से लाल किले की ओर जाने वाले कैरिज वे में नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात बाधित है। कृपया इन मार्गों से यात्रा करने से बचें।

Traffic is affected on Anuvrat Marg in the carriageway from Lado Sarai towards PTS Malviya Nagar due to fallen of a tree near Lado Sarai traffic signal. Kindly avoid the stretch.