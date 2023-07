Delhi Rain: दिल्ली में कहर ढा रहा मानसून, ITO की सड़क तालाब में हुई तब्दील; घुटनों तक भरा पानी, देखें VIDEO

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में बारिश के कारण दिल्ली में जलभराव का सिलसिला जारी है। दिल्ली के आईटीओ इलाके की सड़के तालाब में तब्दील हो गई है। इस जल भराव में वाहन चलाने के दौरान चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

