Delhi Rain: दिल्ली में दूसरे दिन बारिश से आफत, कई सड़कें हुईं जलमग्न; जाम से रेंग रहे वाहन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से दिल्ली के रिहायशी और औद्योगिक इलाके जलमग्न हो गए, जबकि कई सड़कों पर जलभराव के कारण घंटों यातायात बाधित रहा है और लंबा जाम लग गया।

बारिश के कारण सड़कों पर हुए जलभराव से दिल्ली की कई सड़कों वाहन रेंगते वाहनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग अपने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं।

आईएमडी ने रविवार सुबह दिल्ली के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि आज दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

Traffic is affected on Firni road Najafgarh due to waterlogging near Bahadurgarh bus stand & Nangloi, Najafgarh road bus stand. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/bthvbECP31 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 9, 2023

आईएमडी ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि अगले दो घंटों में अलग-अलग स्थानों (नरेला, अलीपुर, रोहिणी, बादली, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, राजौरी गार्डन, लाल किला, राजीव चौक, आईटीओ, द्वारका, इंडिया गेट, अक्षरधाम, पालम, आईजीआई हवाई अड्डे और एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi ( Narela, Alipur, Rohini, Badili, Pitampura, Pashchim Vihar, Punjabi Bagh, Kashmiri Gate, Seelampur, Rajauri Garden, Red fort, Rajeev chauk, ITO, Jafarpur,— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 9, 2023