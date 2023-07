Weather Update Today: दिल्ली में फिर लगी सावन की झड़ी, तीन दिन झमाझम बरसेंगे बादल

Delhi Weather Update Today Rain Alert News मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। इसके चलते तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आएगी और उमस वाली गर्मी भी कम होगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।

Weather Update Today: दिल्ली में फिर लगी सावन की झड़ी, तीन दिन झमाझम बरसेंगे बादल

