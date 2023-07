Delhi Rain Alert मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन वर्षा कम होगी जबकि तापमान 37 से 29 डिग्री तक रह सकता है। सप्ताहांत में फिर से वर्षा बढ़ेगी और तब तापमान में भी दोबारा से आंशिक कमी आएगी। उधर मौसम की मेहरबानी से राजधानी की हवा लगातार साफ ही चल रही है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 77 दर्ज किया गया।

Delhi Rain Alert: हल्की वर्षा से बढ़ी उमस, कई दिन बाद सामान्य से ऊपर रहा तापमान; आज भी होगी बारिश

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बुधवार को भी दिल्ली में कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई।लेकिन इससे उमस में कमी नहीं बल्कि वृद्धि देखने को मिली। तापमान में भी कई दिनों बाद बढ़ोत्तरी देखी गई और यह सामान्य से ऊपर रहा। मौसम विभाग की मानें तो अभी दो तीन दिन कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दिन भर चली बादलों की लुकाछिपी के बीच बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 61 प्रतिशत रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 37 और 28 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन वर्षा कम होगी जबकि तापमान 37 से 29 डिग्री तक रह सकता है। सप्ताहांत में फिर से वर्षा बढ़ेगी और तब तापमान में भी दोबारा से आंशिक कमी आएगी। उधर मौसम की मेहरबानी से राजधानी की हवा लगातार साफ ही चल रही है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 77 दर्ज किया गया। पांच जुलाई के बाद से दिल्ली का एक्यूआइ 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में ही बना हुआ है। अभी अगले कई दिन यह इसी श्रेणी में बने रहने के आसार हैं।

