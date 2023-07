Delhi: हर्ष विहार घटना में जांच के आदेश, PWD की साइट पर पानी भरे गड्ढे में डूबकर गई थी ऑटो चालक की जान

हर्ष विहार थाना क्षेत्र में गगन सिनेमा लालबत्ती पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर के पिलर के गड्डे में गिर कर ऑटो चालक की हुई मौत मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए हैं। उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने घटना का संज्ञान लिया है और सरकार इससे गंभीरता से निपट रही है।

PWD की साइट पर पानी भरे गड्ढे में डूबकर गई थी ऑटो चालक की जान।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। हर्ष विहार थाना क्षेत्र में गगन सिनेमा लालबत्ती पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर के पिलर के गड्डे में गिर कर ऑटो चालक की हुई मौत मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने जांच के आदेश दिए हैं। उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने घटना का संज्ञान लिया है और सरकार इससे गंभीरता से निपट रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन सड़कों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाए रखने की जिम्मेदारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की है। घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ठेकेदार की लापरवाही की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश विभागीय स्तर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस घटना में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि तत्काल उपाय के रूप में दिल्ली सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन्नत सुरक्षा मानदंडों को लागू कर रही है। मंत्री ने दिए ये भी निर्देश ये मानदंड राज्य की सड़कों को मजबूत करने और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने में मदद करेंगे। मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां भी विकास की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, वहां पर सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से पालन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के कोई गड्ढे आदि सड़क पर न हों, जहां से जनता को कोई खतरा है। पानी भरे गड्ढे में डूबकर हुई थी ऑटो चालक की मौत बता दें कि वजीराबाद रोड पर गगन सिनेमा और नंद नगरी लालबत्ती को हटाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया गया है। अभी फ्लाईओवर के पिलर बनाने के लिए ही काम चल रहा है, जिसके गड्ढे में भरे पानी में डूब जाने से ऑटो चालक की मौत हो गई है। ऑटो चालक वहां कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जा रही है।

