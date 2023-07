धार्मिक स्थलों पर सियासत: 'भजनपुरा में आपके आदेश पर तोड़ा गया मंदिर...', PWD मंत्री आतिशी ने LG पर बोला हमला

आतिशी ने कहा कि एलजी साहब मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय वो आप वापस ले लें। परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है की दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए।

'भजनपुरा में आपके आदेश पर तोड़ा गया मंदिर...', PWD मंत्री आतिशी ने LG पर बोला हमला

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी (Delhi PWD Minister Atishi) ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से धार्मिक स्थलों को ना तोड़ने के लिए कहा है। इस संबंध में उन्होंने आज रविवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने पिछली बार दिए गए पत्र को भी शेयर किया है। एलजी साहब: मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय, वो आप वापस ले लें। परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है की दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए। इन से लोगों की आस्था जुड़ी है। भजनपुरा चौक से सुबह-सुबह हटाए गए दरगाह और मंदिर उल्लेखनीय है कि दिल्ली के भजनपुरा में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान फुटपाथ से मंदिर और सड़क से मजार को हटाया गया है। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस की मौजूदगी में आज रविवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। बता दें कि यह दंगा प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 2020 में दंगे में धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था। आज की कार्रवाई पूरी होने के बाद भी अर्धसैनिक बल तैनात रहेगा, ताकि कोई विरोध न हो। इससे पहले आतिशी ने मंदिरों को तोड़ने के निर्णय के खिलाफ एलजी को लिखे पत्र में कहा था, "मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के साथ जनता की आस्था जुड़ी होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप 11 मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का अपना निर्णय वापस लें ताकि दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्था आहत ना हो।" LG साहब: मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय, वो आप वापस ले लें। परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है की दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य… https://t.co/eNmdXY5DGN— Atishi (@AtishiAAP) July 2, 2023

