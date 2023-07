Delhi Wall Collapsed: स्कूल की दीवार गिरने पर गरमाई सियासत, आतिशी ने सभी विद्यालयों के निरीक्षण के दिए निर्देश

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को भारी बारिश के मद्देनजर सभी स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करने और परिसर में किसी भी कमी के होने पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

