Delhi Politics: 'गवर्नर और LG के कॉन्सेप्ट को समाप्त करना चाहिए...', आप नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल, तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी को कैबिनेट में रखने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने बालाजी को कैबिनेट में रखने पर विरोध जताया है। इसे लेकर ही राघव चड्ढा ने बयान दिया है।

Tamil Nadu Governor said MLA (Senthil Balaji) is not fit to be a minister

This is dangerous!

Constitution clearly states that CM has all the authority to choose the cabinet

I think Governor & LG Offices should be abolished as it is a colonial hangover.

