सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का पिटते हुए वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में पीटते हुए लोग पुलिसकर्मी को नशेड़ी बता रहे हैं। वारदात सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में बारापुला फ्लाईओवर के नीचे की बताई जा रही है। 41 सेकेंड के इस वीडियो में वीडियो में पुलिस पर स्मैक के नशे की हालात में होने का आरोप कुछ लोग पुलिसकर्मी को पीट रहे है।

दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में पुलिसकर्मी को नशेड़ी बताकर पीटा, वीडियो वायरल

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Abhishek Tiwari