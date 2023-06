दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने लोगों को दुर्घटना के लिए चेताया। वीडियो में युवक बाइक का आगे का पहिया उठाकर स्टंट करता नजर आता है। इस बीच अचानक बाइक पीछे की तरफ ज्यादा झुक जाती है जिससे पीछे बैठी युवती नीचे गिर जाती है।

खतरनाक VIDEO से दिल्ली पुलिस ने लोगों को चेताया

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। लोग कभी तेज रफ्तार कार के दरवाजे खोलकर रील्स बनाते हैं, तो कभी कोई बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आते हैं। कई बार सड़क पर वाहनों से स्टंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। दिल्ली पुलिस ने किया ट्वीट किया VIDEO दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने लोगों को दुर्घटना के लिए चेताया है। पुलिस ने दुर्घटना से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस की ओर से जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें एक कपल रात के समय बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी करता हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से वीडियो में बढ़िया कैप्शन भी दिया गया। JAB WE MET with an accident due to reckless driving.#DriveSafe@dtptraffic pic.twitter.com/adfwIPtHlX June 28, 2023 वीडियो में मजेदार कैप्शन ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा, "जब हम लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए। साथ ही वीडियो में ये इश्क हाय के गाने को भी पेश किया। वीडियो में कपल के बाइक पर स्टंटबाजी के साथ-साथ गाना बज रहा है, "ये इश्क हाय, बैठे बिठाए, जन्नत दिखाए...।" अचानक नीचे गिर गई युवती इसके अलावा वीडियो के लास्ट में लिखा है, "ये इश्क हाय, बैठे बिठाए, हड्डियां तोड़वाएं...।" दिल्ली पुलिस के वीडियो में युवक बाइक को चला रहा है और युवती पीछे बैठी हुई है। वीडियो में युवक बाइक का आगे का पहिया उठाकर स्टंट करता नजर आता है। इस बीच एकाएक बाइक पीछे की तरफ ज्यादा झुक जाती है, जिससे पीछे बैठी युवती नीचे गिर जाती और कुछ दूर तक सड़क पर घसीट जाती है। कुछ यूजर दिल्ली पुलिस को रिप्लाई करते हुए मजेदार कमेंट कर रहे हैं तो वहीं एक यूजर तो लिख रहा है, " जैसी करनी वैसी भरनी।"

Edited By: Shyamji Tiwari